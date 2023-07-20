В Эстонии прошли учения стратегических бомбардировщиков и истребителей НАТО

В Эстонии 19 июля прошли авиационные учения с участием стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress и самолетов ВВС Великобритании, Франции и Румынии. Об этом сообщает Delfi.

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В ходе учений отрабатывалось сопровождение американских B-52H истребителями Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании c авиабазы Эмари, а с авиабазы Шауляй в Литве - французские истребители Rafale и истребители F-16 ВВС Румынии. Дозаправку эскорта в воздухе проводил воздушный танкер А330 ВВС Франции.

США регулярно проводят учения с союзниками, чтобы отработать взаимодействие на случай реагирования на вероятные кризисы.

B-52H Stratofortress — многофункциональный стратегический бомбардировщик, который способен летать на высоте до 15 км и носить не только обычное и высокоточное, но и ядерное оружие.

9 июня истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.

14 июня истребители Typhoon Британских ВВС в Эстонии были подняты на перехват российского разведывательного Ил-20 и двух истребителей Су-27.

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