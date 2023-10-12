У Фінляндії не виключають причетність "державного суб’єкта" до пошкодження газогону

Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) допускає ймовірну причетність "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector. Про це повідомляє Reuters.

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"Не можна виключати участі державного суб'єкта в цій ситуації", — сказав журналістам директор SUPO Антті Пелттарі.

За його словами, те, що за цим стоїть, "є питанням попереднього слідства". Він відмовився коментувати деталі.

Розслідування причин пошкодження газопроводу триває. Водночас головний слідчий SUPO у цій справі заявив, що ймовірною причиною пошкоджень стали "механічні дії", а не вибух.

Reuters додає, що питання збитків від пошкодження газогону будуть обговорювати на зустрічі міністрів оборони НАТО у четвер, 12 жовтня.

10 жовтня фінська газета Iltalehti із посиланням на джерело у сфері закордонних справ і безпеки повідомила, що за пошкодженням газопроводу може стояти Росія.

ДОВІДКА. Balticconnector – це трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.

8 жовтня 2023 року трубопровід Balticconnector зупинив свою роботу через позаштатну ситуацію.

10 жовтня фінська влада заявила, що причиною пошкоджень стало "зовнішнє втручання".

11 жовтня Столтенберг повідомив про "рішучу відповідь" НАТО у разі доведення навмисної атаки на газопровід.

12 жовтня міністр оборони Естонії сказав, що пошкодження були спричинені "силовим впливом".

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