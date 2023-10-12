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В Финляндии не исключают причастность "государственного субъекта" к повреждению газогона

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 15:15
В Финляндии не исключают причастность
Газопровод (фото - Depositphotos)

Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO) допускает вероятную причастность "государственного субъекта" к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом сообщает Reuters.

"Нельзя исключать участие государственного субъекта в этой ситуации", — сказал журналистам директор SUPO Антти Пелттари.

По его словам, то, что за этим стоит, является вопросом предварительного следствия. Он отказался комментировать подробности.

Расследование причин повреждения газопровода продолжается. В то же время главный следователь SUPO по этому делу заявил, что вероятной причиной повреждений стали "механические действия", а не взрыв.

Reuters добавляет, что вопросы ущерба от повреждения газопровода будут обсуждать на встрече министров обороны НАТО в четверг, 12 октября.

10 октября финская газета Iltalehti со ссылкой на источник в сфере иностранных дел и безопасности сообщила, что за повреждением газопровода может стоять Россия.

СПРАВКА. Balticconnector – это трубопровод, соединивший с 2019 года газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.
  • 8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации.
  • 10 октября финские власти заявили, что причиной повреждений стало "внешнее вмешательство".
  • 11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО в случае доведения умышленной атаки на газопровод.
  • 12 октября министр обороны Эстонии сказал, что повреждения были причинены "силовым влиянием".

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