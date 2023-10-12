В Финляндии не исключают причастность "государственного субъекта" к повреждению газогона
Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO) допускает вероятную причастность "государственного субъекта" к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом сообщает Reuters.
"Нельзя исключать участие государственного субъекта в этой ситуации", — сказал журналистам директор SUPO Антти Пелттари.
По его словам, то, что за этим стоит, является вопросом предварительного следствия. Он отказался комментировать подробности.
Расследование причин повреждения газопровода продолжается. В то же время главный следователь SUPO по этому делу заявил, что вероятной причиной повреждений стали "механические действия", а не взрыв.
Reuters добавляет, что вопросы ущерба от повреждения газопровода будут обсуждать на встрече министров обороны НАТО в четверг, 12 октября.
10 октября финская газета Iltalehti со ссылкой на источник в сфере иностранных дел и безопасности сообщила, что за повреждением газопровода может стоять Россия.
- 8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации.
- 10 октября финские власти заявили, что причиной повреждений стало "внешнее вмешательство".
- 11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО в случае доведения умышленной атаки на газопровод.
- 12 октября министр обороны Эстонии сказал, что повреждения были причинены "силовым влиянием".
Читайте также: Россия окончательно потеряла польский участок газопровода Ямал – Европа
Комментарии