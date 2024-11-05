В Ірані відмовляють у лікуванні ув’язненій нобелівській лауреатці, у якої підозрюють рак

Правозахисниці не дозволяють пройти процедуру біопсії, щоб підтвердити чи спростувати онкологію

Наргес Мохаммаді (Фото: Fredrik Varfjell/EPA)

Сім'я ув'язненої правозахисниці Наргес Мохаммаді звинуватила іранський режим у спробі спричинити її "повільну смерть", позбавивши її життєво важливої процедури, необхідної для підтвердження діагнозу на рак. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на родину нобелівської лауреатки.

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Родичі Мохаммаді стверджують, що Іран ставить її життя під загрозу — правозахисниці не дозволяють пройти процедуру біопсії. Це необхідно, щоб підтвердити чи спростувати онкологію. Нещодавно лікарі виявили в неї ураження правої ноги та запідозрили рак кісток.

"Влада Ірану ризикує життям Мохаммаді. [Уряд країни] прагне заподіяти їй "тиху смерть", не несучи прямої відповідальності. Роки увʼязнення та тривалі періоди в окремій камері серйозно підірвали здоров’я Мохаммаді, спричинивши стан, який неможливо змінити короткими відвідуваннями лікарні", – йдеться в заяві родини.

Представники нобелівської лауреатки попередили, що будь-які подальші затримки можуть бути смертельними для увʼязненої. Їй вже довелося чекати девʼять тижнів, щоб потрапити до лікарні, де і запідозрили рак.

Разом з адвокатом родичі вимагають негайно звільнити Мохаммаді для проведення біопсії та лікування інших хвороб — артриту, який прогресує, захворювання міжхребцевих дисків, а також для додаткових досліджень після серцевого нападу у 2021 році.

У відповідь на запит CNN про коментар посадовці Ірану заявили, що вони "на жаль, не коментують питання прав людини".

У 2023 році Мохаммаді отримала Нобелівську премію миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини.

Мохаммаді 13 разів заарештовував іранський режим і п'ять разів її було засуджено. Її засудили загалом до 31 року тюремного ув'язнення та 154 ударів батогом.