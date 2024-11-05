В Иране отказывают в лечении заключенной нобелевскому лауреату, у которой подозревают рак

Правозащитнице не позволяют пройти процедуру биопсии, чтобы подтвердить или опровергнуть онкологию

Наргес Мохаммади (Фото: Fredrik Varfjell/EPA)

Семья заключенной правозащитницы Наргес Мохаммади обвинила иранский режим в попытке причинить ей "медленную смерть", лишив ее жизненно важной процедуры, необходимой для подтверждения диагноза рак. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью нобелевского лауреата.

Родственники Мохаммади утверждают, что Иран ставит ее жизнь под угрозу — правозащитнице не позволяют пройти процедуру биопсии. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть онкологию. Недавно врачи обнаружили у нее поражение правой ноги и заподозрили рак костей.

"Власти Ирана рискуют жизнью Мохаммади. [Правительство страны] стремится причинить ей "тихую смерть", не неся прямой ответственности. Годы заключения и длительные периоды в одиночной камере серьезно подорвали здоровье Мохаммади, вызвав состояние, которое невозможно изменить короткими посещениями больницы", – говорится в заявлении семьи.

Представители нобелевского лауреата предупредили, что любые дальнейшие задержки могут быть смертельными для заключенной. Ей уже пришлось ждать девять недель, чтобы попасть в больницу, где и заподозрили рак.

Вместе с адвокатом родственники требуют немедленно освободить Мохаммади для проведения биопсии и лечения других болезней — прогрессирующего артрита, заболевания межпозвоночных дисков, а также для дополнительных исследований после сердечного приступа в 2021 году.

В ответ на запрос CNN о комментарии должностные лица Ирана заявили, что они "к сожалению, не комментируют вопросы прав человека".

В 2023 году Мохаммади получила Нобелевскую премию мира за борьбу против угнетения женщин в Иране и защиту прав человека.

Мохаммади 13 раз арестовывалась иранским режимом и пять раз была осуждена. Ее приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударов кнутом.