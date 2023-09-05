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У Латвії ексдепутат може отримати два роки в'язниці – закликав жертвувати армії РФ

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 10:51
У Латвії ексдепутат може отримати два роки в'язниці – закликав жертвувати армії РФ - Фото
Ігор Кузьмук (Фото - Facebook Igors Kuzmuks)

Колишній депутат Ризької думи Ігор Кузьмук перепостив заклик російського пропагандиста жертвувати гроші для армії РФ і отримав офіційне звинувачення у матеріально-технічній та фінансовій допомозі армії агресора. Про це повідомляє Delfi.

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Прокуратура Латвії запросила для колишнього муніципального депутата Риги від проросійської партії два роки позбавлення волі та один рік пробаційного нагляду за те, що він перепостив у Telegram заклик жертвувати гроші для армії РФ.

Законодавство Латвії передбачає за збирання матеріальної допомоги армії загарбника позбавлення волі до десяти років. Прокуратура взяла до уваги, що Кузьмук не писав заклик сам, а поширив чужий матеріал, і тому запитаний для нього термін  покарання значно менший.

Як заявила адвокатка Кузьмука, провину обвинувачений не визнає, оскільки перепостив відео без будь-яких власних коментарів та закликів. Вона вважає, що колишнього депутата "дискримінують на підставі політичних поглядів та етнічної приналежності".

Розгляд звинувачення у суді призначено на 12 вересня.

Сергій Бережний
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