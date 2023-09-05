В Латвии экс-депутат может получить два года тюрьмы – призывал жертвовать армии РФ

Бывший депутат Рижской думы Игорь Кузьмук перепостил призыв российского пропагандиста жертвовать деньги для армии РФ и получил официальное обвинение в материально-технической и финансовой помощи армии агрессора. Об этом сообщает Delfi.

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Прокуратура Латвии запросила для бывшего муниципального депутата Риги от пророссийской партии два года лишения свободы и один год пробационного надзора за то, что он перепостил в Telegram призыв жертвовать деньги для армии РФ.

Законодательство Латвии предусматривает за сбор материальной помощи армии захватчика лишение свободы до десяти лет. Прокуратура приняла во внимание, что Кузьмук не писал призыв сам, а распространил чужой материал, и поэтому запрошенный для него срок наказания значительно меньше.

Как заявила адвокат Кузьмука, вину обвиняемый не признает, так как перепостил видео без каких-либо собственных комментариев и призывов. Она считает, что бывшего депутата "дискриминируют на основании политических взглядов и этнической принадлежности".

Рассмотрение обвинения в суде назначено на 12 сентября. В июле 2023 года Латвия отказала в убежище гражданину Украины, который пытался получить статус политического беженца на основании своих пророссийских настроений и состояния здоровья.

13 августа Латвия присоединилась к декларации стран G7, которая предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине.

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