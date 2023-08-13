Декларация стран G7 о поддержке Украины: Латвия стала 15-й страной-подписантом

Правительство Латвии поддержало присоединение страны к декларации стран G7, которая предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает Delfi.

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В Риге заявили, что присоединение страны к декларации Большой семерки подтверждает, что поддержка Украины со стороны Латвии остается неизменной и в долгосрочной перспективе. Латвия намерена продолжать политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу, а также содействовать восстановлению страны.

Отдельно оговаривается, что Латвия поддерживает принятие Украины в Европейский Союз и НАТО.

Кроме того, Латвия подчеркивает свою позицию о привлечении к ответственности российских лидеров за преступление агрессии против Украины и призывает к созданию специального международного трибунала.

12 июля по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

Латвия стала 15-й страной, которая официально присоединилась к декларации. 12 августа сообщалось, что предыдущим подписантом документа стала Греция.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США.

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