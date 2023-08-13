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Декларація країн G7 про підтримку України: Латвія стала 15-ю країною-підписантом

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 15:59
Декларація країн G7 про підтримку України: Латвія стала 15-ю країною-підписантом - Фото
Прапори Латвії та України (Фото - lpnu.ua)

Уряд Латвії підтримав приєднання країни до декларації країн G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні. Про це повідомляє Delfi.

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У Ризі заявили, що приєднання країни до декларації Великої сімки підтверджує, що підтримка України з боку Латвії залишається незмінною та у довгостроковій перспективі. Латвія має намір продовжувати політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу, а також сприяти відновленню країни.

Окремо зазначається, що Латвія підтримує прийняття України до Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, Латвія наголошує на своїй позиції про притягнення до відповідальності російських лідерів за злочин агресії проти України та закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу.

12 липня за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.

Латвія стала 15-ю країною, яка офіційно приєдналася до декларації. 12 серпня повідомлялося, що попереднім підписувачем документа стала Греція.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Сергій Бережний
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