Гарантії безпеки для України: до декларації G7 долучилась Греція, країн тепер 14

Греція стала 14-ю країною, що доєдналась до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він подякував Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України та премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу "за відданість українсько-грецькому партнерству".

"Працюємо разом на шляху України до НАТО", – написав президент.

Вчора, 11 серпня, Україна і Велика Британія розпочали переговори про гарантії безпеки для Києва, передбачені в рамках декларації G7. Україна вже має домовленості про початок консультацій практично зі всіма країнами, які доєднались до декларації.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.

У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США.

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