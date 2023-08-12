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Гарантії безпеки для України: до декларації G7 долучилась Греція, країн тепер 14

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12.08.2023, 16:31
Гарантії безпеки для України: до декларації G7 долучилась Греція, країн тепер 14 - Фото
Греція (Фото - depositphotos.com)

Греція стала 14-ю країною, що доєдналась до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України та премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу "за відданість українсько-грецькому партнерству".

"Працюємо разом на шляху України до НАТО", – написав президент.

Вчора, 11 серпня, Україна і Велика Британія розпочали переговори про гарантії безпеки для Києва, передбачені в рамках декларації G7. Україна вже має домовленості про початок консультацій практично зі всіма країнами, які доєднались до декларації.

  • За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
  • У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.
  • 4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Оксана Житнюк
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