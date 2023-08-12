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Гарантии безопасности для Украины: к декларации G7 присоединилась Греция, стран теперь 14

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 16:31
Гарантии безопасности для Украины: к декларации G7 присоединилась Греция, стран теперь 14 - Фото
Греция (Фото: depositphotos.com)

Греция стала 14-й страной, присоединившейся к декларации G7, предусматривающей предоставление гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Грецию за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "за преданность украинско-греческому партнерству".

"Работаем вместе на пути Украины в НАТО", – написал президент.

11 августа Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева, предусмотренные в рамках декларации G7. Украина же имеет договоренности о начале консультаций практически со всеми странами, которые присоединились к декларации.

  • По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
  • 4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США.

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Оксана Житнюк
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