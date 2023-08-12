Гарантии безопасности для Украины: к декларации G7 присоединилась Греция, стран теперь 14

Греция стала 14-й страной, присоединившейся к декларации G7, предусматривающей предоставление гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он поблагодарил Грецию за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "за преданность украинско-греческому партнерству".

"Работаем вместе на пути Украины в НАТО", – написал президент.

11 августа Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева, предусмотренные в рамках декларации G7. Украина же имеет договоренности о начале консультаций практически со всеми странами, которые присоединились к декларации.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США.

Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.