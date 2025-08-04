В Латвії перекинувся автобус з дитячою баскетбольною командою, п'ятеро постраждали
У Латвії перекинувся автобус, який перевозив дитячу баскетбольну команду з Риги до тренувального табору. Постраждали п'ятеро дітей. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник.
Аварія сталася біля міста Смілтені близько 10 ранку за місцевим часом (збігається з київським).
З невідомих причин автобус Neoplan з'їхав з дороги та перекинувся.
У салоні були вихованці та персонал баскетбольної школи – 43 дівчинки віком від 10 до 15 років, а також три тренери.
Після аварії більшість пасажирів вибралася з автобуса самостійно. Двом з них знадобилася допомога рятувальників.
Внаслідок аварії постраждали п'ятеро дітей. У них забої та подряпини.
За фактом аварії розпочато слідство.
"Попередньо, водій автобуса не перебував під впливом алкоголю. Щодо використання ременів безпеки, то це буде з'ясовано в рамках провадження", – повідомила в коментарі телеканалу речниця Державної поліції Латвії Зане Васкане.
Другий автобус з баскетболістками, що йшов у колоні, не постраждав.
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