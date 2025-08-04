В Латвії перекинувся автобус з дитячою баскетбольною командою, п'ятеро постраждали

В автобусі їхали 43 дівчинки віком від 10 до 15 років

Аварія автобуса з дітьми (Фото: Скриншот відео)

У Латвії перекинувся автобус, який перевозив дитячу баскетбольну команду з Риги до тренувального табору. Постраждали п'ятеро дітей. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник.

Аварія сталася біля міста Смілтені близько 10 ранку за місцевим часом (збігається з київським).

З невідомих причин автобус Neoplan з'їхав з дороги та перекинувся.

У салоні були вихованці та персонал баскетбольної школи – 43 дівчинки віком від 10 до 15 років, а також три тренери.

Після аварії більшість пасажирів вибралася з автобуса самостійно. Двом з них знадобилася допомога рятувальників.

Внаслідок аварії постраждали п'ятеро дітей. У них забої та подряпини.

За фактом аварії розпочато слідство.

"Попередньо, водій автобуса не перебував під впливом алкоголю. Щодо використання ременів безпеки, то це буде з'ясовано в рамках провадження", – повідомила в коментарі телеканалу речниця Державної поліції Латвії Зане Васкане.

Другий автобус з баскетболістками, що йшов у колоні, не постраждав.