В Латвии перевернулся автобус с детской баскетбольной командой, пять человек пострадали

В автобусе ехали 43 девочки в возрасте от 10 до 15 лет

Авария автобуса с детьми (Фото: Скриншот видео)

В Латвии перевернулся автобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Риги в тренировочный лагерь. Пятеро детей пострадали. Об этом сообщает латвийский общественный вещатель.

Авария произошла недалеко от города Смилтене около 10 утра по местному времени (совпадает с киевским).

По неизвестным причинам автобус Neoplan съехал с дороги и перевернулся.

В салоне находились воспитанницы и персонал баскетбольной школы – 43 девочки в возрасте от 10 до 15 лет, а также три тренера.

После аварии большинство пассажиров самостоятельно выбрались из автобуса. Двум из них потребовалась помощь спасателей.

Вследствие аварии пострадали пятеро детей. У них ушибы и ссадины.

По факту аварии начато расследование.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса не находился в состоянии алкогольного опьянения. Что касается использования ремней безопасности, это будет выяснено в рамках расследования", – сообщила в комментарии телеканалу представитель Государственной полиции Латвии Зане Васкане.

Второй автобус с баскетболистками, следовавший в колонне, не пострадал.