В Латвии перевернулся автобус с детской баскетбольной командой, пять человек пострадали
В Латвии перевернулся автобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Риги в тренировочный лагерь. Пятеро детей пострадали. Об этом сообщает латвийский общественный вещатель.
Авария произошла недалеко от города Смилтене около 10 утра по местному времени (совпадает с киевским).
По неизвестным причинам автобус Neoplan съехал с дороги и перевернулся.
В салоне находились воспитанницы и персонал баскетбольной школы – 43 девочки в возрасте от 10 до 15 лет, а также три тренера.
После аварии большинство пассажиров самостоятельно выбрались из автобуса. Двум из них потребовалась помощь спасателей.
Вследствие аварии пострадали пятеро детей. У них ушибы и ссадины.
По факту аварии начато расследование.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса не находился в состоянии алкогольного опьянения. Что касается использования ремней безопасности, это будет выяснено в рамках расследования", – сообщила в комментарии телеканалу представитель Государственной полиции Латвии Зане Васкане.
Второй автобус с баскетболистками, следовавший в колонне, не пострадал.
- Утром 7 июля в Днепропетровской области перевернулся двухэтажный автобус – один погибший, 28 пострадавших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Комментарии (0)