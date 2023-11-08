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В ООН знову заявили, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 22:54
В ООН знову заявили, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах - Фото
Фолькер Тюрк (Фото - EPA)

Починаючи з 7 жовтня, воєнні злочини чинили як Ізраїль, так і ХАМАС, заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє ВВС.

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Комісар ООН сказав, що "звірства палестинських збройних угруповань 7 жовтня були огидними", і що утримання заручників також є воєнним злочином.

Він також назвав "воєнним злочином" "колективне покарання Ізраїлем палестинського цивільного населення" та "незаконну насильницьку евакуацію цивільного населення".

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС закликали місцевих "нікуди не їхати".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що Ізраїль зробив попереднє повідомлення для цивільного населення сектору Гази, тоді як ХАМАС у такому гуманізмі не помічений.

  • У липні 2022 року верховна комісарка ООН із прав людини Мішель Бачелет заявила, що ЗСУ "не повністю дотримувалися" міжнародного гуманітарного права, хоч і в набагато меншому масштабі, ніж Росія. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав таку конструкцію неприйнятною.
  • У січні 2023 року Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених мін ПОМ-3 "Медальйон". МЗС України заявило, що країна повністю виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання на тлі скоєння росіянами воєнних злочинів та геноциду українського народу.

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Сергій Бережний
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ІзраїльООНправа людиниХАМАСвоєнні злочиниФолькер Тюрк
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