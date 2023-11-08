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В ООН снова заявили, что ХАМАС и Израиль равно виновны в военных преступлениях

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 22:54
В ООН снова заявили, что ХАМАС и Израиль равно виновны в военных преступлениях - Фото
Фолькер Тюрк (Фото - EPA)

Начиная с 7 октября, военные преступления совершали как Израиль, так и ХАМАС, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает BBC.

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Комиссар ООН сказал, что "зверства палестинских вооруженных группировок 7 октября были отвратительными", и что удержание заложников также является военным преступлением.

Он также назвал "военным преступлением" "коллективное наказание Израилем палестинского гражданского населения" и "незаконную насильственную эвакуацию гражданского населения".

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС призвали местных "никуда не ехать". 

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Израиль сделал предварительное уведомление для гражданского населения сектора Газа, в то время как ХАМАС в таком гуманизме не замечен. 

  • В июле 2022 года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ВСУ "не полностью соблюдали" международное гуманитарное право, хоть и в гораздо меньшем масштабе, чем Россия. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такую конструкцию неприемлемой.
  • В январе 2023 года Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных мин ПОМ-3 "Медальон". МИД Украины заявило, что страна полностью выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне совершения россиянами военных преступлений и геноцида украинского народа.

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Сергей Бережной
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