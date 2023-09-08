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У проєкті декларації саміту G20 поки не погоджено формулювання щодо України – Reuters

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 20:05
У проєкті декларації саміту G20 поки не погоджено формулювання щодо України – Reuters - Фото
Емблема саміту G20 у Нью-Делі (Фото - EPA)

Формулювання про вторгнення Росії в Україну залишаються єдиним предметом розбіжностей під час підготовки тексту підсумкової декларації саміту лідерів країн Великої двадцятки в Індії. Про це повідомляє Reuters.

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Індія висловила впевненість, що підготовку підсумкової декларації саміту G20 у Нью-Делі практично завершено, хоча джерела Reuters повідомляють, що формулювання про війну Росії проти України, як і раніше, не вдається погодити.

Чотири джерела агентства в уряді Індії повідомили, що формулювання про війну "залишаються єдиним проблемним питанням".

Одне з джерел Reuters стверджує, що спільна декларація може бути узгоджена з "викладом думок різних країн, або зафіксувати згоду та незгоду".

Інше джерело вважає, що "можна згладити розбіжності та зробити спільну заяву про те, що має бути мир і гармонія у всьому світі, щоб усі були згодні".

6 вересня повідомлялося, що Індія, яка приймає саміт Великої двадцятки, запропонувала проєкт підсумкової декларації без засудження агресії Росії, але такий варіант не ухвалять Євросоюз та інші союзники України.

На саміті Великої двадцятки в Індонезії 2022 року лідери G20 виступили із заявою, в якій рішуче засудили повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

Новий саміт пройде з 7 по 10 вересня у Нью-Делі.

Сергій Бережний
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війнасамітдеклараціяІндіявелика двадцяткаG20
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