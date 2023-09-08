В проекте декларации саммита G20 пока не согласованы формулировки по Украине – Reuters

Формулировки о вторжении России в Украину остаются единственным предметом разногласий при подготовке текста итоговой декларации саммита лидеров стран Большой двадцатки в Индии. Об этом сообщает Reuters.

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Индия выразила уверенность, что подготовка итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели практически завершена, хотя источники Reuters сообщают, что формулировки о войне России против Украины по-прежнему не удается согласовать.

Четыре источника агентства в правительстве Индии сообщили, что формулировки о войне "остаются единственным проблемным вопросом".

Один из источников Reuters утверждает, что совместная декларация может быть согласована с "изложением мнений разных стран, или зафиксировать согласие и несогласие".

Другой источник считает, что "можно сгладить разногласия и сделать общее заявление о том, что должен быть мир и гармония во всем мире, чтобы все были согласны".

6 сентября сообщалось, что Индия, которая принимает саммит Большой двадцатки, предложила проект итоговой декларации без осуждения агрессии России, но такой вариант не примут Евросоюз и другие союзники Украины.

На саммите Большой двадцатки в Индонезии в 2022 году лидеры G20 выступили с заявлением, в котором решительно осудили полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Новый саммит пройдет с 7 по 10 сентября в Нью-Дели.

15 ноября 2022 года президент Зеленский на саммите G20 предложил формулу мира – 10 шагов для завершения войны, которые должны начаться с выведения войск РФ из Украины.

На саммит G20 в Индии не пригласили Украину, но пригласили российского диктатора Владимира Путина. По данным Reuters, вместо Путина на саммите будет глава МИДа Сергей Лавров.

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