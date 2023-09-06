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Индия пытается убрать осуждение вторжения РФ из проекта декларации G20 – представитель ЕС

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 21:32
Индия пытается убрать осуждение вторжения РФ из проекта декларации G20 – представитель ЕС - Фото
Эмблема министерской встречи G20 в Индии (Фото - EPA)

Индия, которая принимает саммит Большой двадцатки, предложила проект итоговой декларации без осуждения агрессии России против Украины, но вариант без осуждения не примут Евросоюз и другие союзники Украины. Об этом сообщает CNN

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Как заявил на брифинге высокопоставленный представитель Евросоюза, проект декларации, который готовится Индией как нынешним председателем G20, "требует дальнейшего развития", так как он "недостаточен для G7, Европейского Союза и наших членов".

По его словам, обсуждение проекта декларации, которую должны подписать лидеры G20 в Нью-Дели, "было очень трудным", и пока неясно, будет ли сделано итоговое заявление, так как переговоры продолжаются. 

"Трудность заключается в том, что Россия и Китай отказались вернуть формулировку (с осуждением агрессии России. – Ред), которую мы использовали на Бали, и мы не можем с этим согласиться", – сказал чиновник. 

Он считает, что в сложившейся ситуации важно то, что "Китай и Россия изолированы больше, чем Большая семерка", и что позиция союзников Украины основана на Уставе ООН.

На саммите Большой двадцатки в Индонезии в 2022 году лидеры G20 выступили с заявлением, в котором решительно осудили полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Новій саммит пройдет с 7 по 10 сентября в Нью-Дели.

Сергей Бережной
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Индиядекларациябольшая двадцаткаG20саммит
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