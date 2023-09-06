Індія намагається прибрати засудження вторгнення РФ із проєкту декларації G20 – представник ЄС

Індія, яка приймає саміт Великої двадцятки, запропонувала проєкт підсумкової декларації без засудження агресії Росії проти України, але варіант без засудження не ухвалять Євросоюз та інші союзники України. Про це повідомляє CNN.

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Як заявив на брифінгу високопоставлений представник Євросоюзу, проєкт декларації, який готується Індією як нинішнім головою G20, "вимагає подальшого розвитку", оскільки він "недостатній для G7, Європейського Союзу та наших членів".

За його словами, обговорення проєкту декларації, яку мають підписати лідери G20 у Нью-Делі, "було дуже важким", і поки незрозуміло, чи буде зроблена підсумкова заява, оскільки переговори тривають.

"Труднощі в тому, що Росія і Китай відмовилися повернути формулювання (із засудженням агресії Росії. – Ред.), яке ми використали на Балі, і ми не можемо з цим погодитися", – сказав чиновник.

Він вважає, що в ситуації, яка склалася, важливо те, що "Китай і Росія ізольовані більше, ніж Велика сімка", і що позиція союзників України заснована на Статуті ООН.

На саміті Великої двадцятки в Індонезії 2022 року лідери G20 виступили із заявою, в якій рішуче засудили повномасштабне воєнне вторгнення Росії до України.

Новий саміт пройде з 7 до 10 вересня у Нью-Делі.

15 листопада 2022 року президент Зеленський на саміті G20 запропонував формулу миру – 10 кроків для завершення війни, які мають розпочатися з виведення військ РФ з України.

На саміт G20 в Індії не запросили Україну, але запросили російського диктатора Володимира Путіна. За даними Reuters, замість Путіна на саміті буде голова МЗС Сергій Лавров.

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