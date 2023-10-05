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У Сирії безпілотник ударив по випускниках військового коледжу, загинуло близько 100 людей

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 21:32
У Сирії безпілотник ударив по випускниках військового коледжу, загинуло близько 100 людей - Фото
Церемонія випуску у сирійському військовому коледжі (Фото - SOHR)

Невідомий безпілотник завдав удару учасникам випускної церемонії військового коледжу в сирійському Хомсі. Загинуло понад 100 людей, близько 125 поранено, повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

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За даними моніторингової групи, яка базується в Лондоні, серед приблизно ста загиблих 14 цивільних осіб, зокрема чотири жінки та дівчинка.

Удару було завдано дроном (або дронами), коли парадна випускна церемонія вже завершувалася. Можливо, метою атаки був міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас, який, як стверджують офіційні особи, виїхав за 20 хвилин до вибуху.

Інформацію про атаку підтвердило державне інформагентство Сирії SANA, яке заявило, що відповідальність за удар несуть "озброєні терористичні організації, їх підтримують деякі міжнародні організації".

У Сирії оголошено триденну жалобу.

  • 3 серпня 2023 року повідомлялося, що "халіф" Ісламської держави аль-Кураші загинув у бою з загоном джихадистського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" у сирійській провінції Ідліб.

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Сергій Бережний
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