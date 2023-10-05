В Сирии беспилотник ударил по выпускникам военного колледжа, погибли около 100 человек

Неизвестный беспилотник нанес удар по участникам выпускной церемонии военного колледжа в сирийском Хомсе. Погибло более 100 человек, около 125 ранены, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

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По данным мониторинговой группы, которая базируется в Лондоне, в числе примерно ста погибших 14 гражданских, в том числе четыре женщины и девочка.

Удар был нанесен дроном (или дронами), когда торжественная выпускная церемония уже завершалась. Возможно, целью атаки был министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, который, как утверждают официальные лица, уехал примерно за 20 минут до взрыва.

Информацию об атаке подтвердило государственное информагентство Сирии SANA, которое заявило, что ответственность за удар несут "вооруженные террористические организации, поддерживаемые некоторыми международными организациями".

В Сирии объявлен трехдневный траур.

3 августа 2023 года сообщалось, что "халиф" Исламского государства аль-Кураши погиб в бою с отрядом джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб.

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