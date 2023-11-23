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Вашингтон офіційно попередив Індію про неприпустимість замахів на лідерів сикхів

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23.11.2023, 11:37
Вашингтон офіційно попередив Індію про неприпустимість замахів на лідерів сикхів - Фото
Гурпатвант Сінгх Паннун (Фото - скриншот з відео)

У Білому домі підтвердили, що Вашингтон "висловив занепокоєння" уряду Індії через інформацію про підготовку спецслужбами Індії на території США замаху на лідерів сикхського сепаратистського руху. Про це повідомляє Voice of America.

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Представниця Ради національної безпеки при Білому домі Едрієнн Вотсон підтвердила виданню, що уряду Індії було передано попередження про неприпустимість проведення в США операцій з усунення його супротивників.

"Ми ставимося до цього з усією серйозністю, і уряд США порушив це питання перед урядом Індії на найвищому рівні. Індійські колеги висловили подив і стурбованість та заявили, що такі дії суперечать їх політиці", – сказала Вотсон.

За підсумками обговорення з Нью-Делі у Вашингтоні сподіваються, що уряд Індії "проведе розслідування цього питання і найближчими днями матиме додаткову інформацію".

Білий дім також висловив сподівання, що всі, хто буде визнаний винним, нестимуть відповідальність.

Раніше Finincial Times повідомила, що американська влада зірвала замах на головного юрисконсульта організації "Сикхи за справедливість" Гурпатванта Сінгха Паннуна, який має громадянство США та Канади, і передала попередження уряду Індії, який нібито може бути до цього причетний.

"Сикхи за справедливість" є частиною руху, який виступає за створення в Індії незалежної держави сикхської Халістан.

19 вересня 2023 року Канада та Індія взаємно вислали високопоставлених дипломатів, після того як прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив про причетність індійських спецслужб до вбивства в Канаді сикхського лідера Хардіпа Сінгха Ніджара.

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Сергій Бережний
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замахІндіясепаратизмЕдрієнн Вотсонсікхи
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