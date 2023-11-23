Вашингтон официально предупредил Индию о недопустимости покушений на лидеров сикхов

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон "выразил обеспокоенность" правительству Индии в связи с информацией о подготовке спецслужбами Индии на территории США покушения на лидеров сикхского сепаратистского движения. Об этом сообщает Voice of America.

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Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон подтвердила изданию, что правительству Индии было передано предупреждение о недопустимости проведения в США операций по устранению его противников.

"Мы относимся к этому со всей серьезностью, и правительство США подняло этот вопрос перед правительством Индии на самом высоком уровне. Индийские коллеги выразили удивление и обеспокоенность и заявили, что такого рода действия противоречат их политике", – сказала Уотсон.

По итогам обсуждения с Нью-Дели в Вашингтоне надеются, что правительство Индии "проведет расследование этого вопроса и в ближайшие дни будет располагать дополнительной информацией".

Белый дом также выразил надежду, что все, кто будет признан виновным, понесут ответственность.

Ранее Finincial Times сообщила, что американские власти сорвали покушение на главного юрисконсульта организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна, который имеет гражданство США и Канады, и передали предупреждение правительству Индии, которое якобы может быть к этому причастно.

"Сикхи за справедливость" является частью движения, которое выступает за создание в Индии независимого сикхского государства Халистан.

19 сентября 2023 года Канада и Индия взаимно выслали высокопоставленных дипломатов, после того как премьер-министр Джастин Трюдо заявил о причастности индийских спецслужб к убийству в Канаде сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара.

В начале декабря 2022 года в Швеции был убит "главный критик" диктатора Чечни Рамзана Кадырова – оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов.

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