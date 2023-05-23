"Ви ще мучитиметеся зі мною дуже довго". Лукашенко каже, що у нього був аденовірус
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, про проблеми якого зі здоров'ям останнім часом багато писали, заявив, що в нього був аденовірус. Про це він сказав на нараді з актуальних питань охорони здоров'я, повідомляє Белта.
"А якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого", – сказав Лукашенко.
За його словами, аденовірус виліковується нібито за три дні.
"Але оскільки у мене не було можливості лікуватися (то в Москву треба, то толоки, то в Гродно, потім Гомель), все це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитиметеся зі мною дуже довго", – сказав диктатор.
- 15 травня Telegram-канал Лукашенка "Пул Першого" опублікував його фото. Це перше фото Лукашенка з 9 травня, коли він був присутній на параді у Москві. На фото у диктатора перебинтовано ліву руку, тоді як на параді в Москві він мав бинт на правій руці.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям у диктатора потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Лукашенко хворіє, проте його стан не такий, що може "вивести з ладу на довгий час".
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