"Вы еще мучиться со мной будете очень долго". Лукашенко говорит, что у него был аденовирус

Беларуский диктатор Александр Лукашенко, о проблемах которого со здоровьем в последнее время много писали, заявил, что у него был аденовирус. Об этом он сказал на совещании по актуальным вопросам здравоохранения, передает Белта.

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"А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем пустые рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", – сказал Лукашенко.

По его словам, аденовирус вылечивается якобы за три дня.

"Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", – сказал диктатор.

Справка. Аденовирусы – семья ДНК-содержащих вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания у людей и животных. Аденовирусная инфекция опасна не только своим течением, но и осложнениями, которые могут возникнуть: ларингоспазм (у детей); энцефалит, менингит; дисфункция кишечника; поражение сердца, почек.

15 мая Telegram-канал Лукашенко "Пул Первого" опубликовал его фото. Это первое фото Лукашенко с 9 мая, когда он присутствовал на параде в Москве. На фото у диктатора перебинтована левая рука, тогда как на параде в Москве у него был бинт на правой руке.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора нужно быть готовыми к любым сценариям.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что Лукашенко болеет, однако его состояние не такое, что может "вывести из строя на долгое время".

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