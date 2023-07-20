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Вихід РФ із зернової угоди: ООН збирає Радбез через "гуманітарні наслідки"

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 18:28
Вихід РФ із зернової угоди: ООН збирає Радбез через
Рада безпеки ООН (Фото - EPA)

Рада безпеки ООН збереться 21 липня для обговорення "гуманітарних наслідків" виходу Росії із Чорноморської зернової угоди. Про це повідомляє The Guardian.

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Як заявило представництво Великої Британії при ООН, на завтра скликане позапланове засідання Ради Безпеки, на якому обговорюватимуться "гуманітарні наслідки" виходу Росії із зернової угоди.

Велика Британія зараз є країною-головою Ради Безпеки ООН і має повноваження скликати її позапланові засідання.

До офіційного графіка заходів ООН це засідання на момент публікації новини ще не внесено.

Росія 17 липня офіційно заявила про вихід із зернової угоди. В інтерпретації російського МЗС це означатиме "відсутність гарантій безпеки судноплавства та згортання гуманітарного коридору в північно-західній частині Чорного моря".

Читайте також: Росія обстрілює порти Одеси: що можуть зробити Захід та Ердоган для зернового коридору

Сергій Бережний
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