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Выход РФ из зернового соглашения: ООН собирает Совбез из-за "гуманитарных последствий"

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 18:28
Выход РФ из зернового соглашения: ООН собирает Совбез из-за
Совбез ООН (Фото - EPA)

Совет безопасности ООН соберется 21 июля для обсуждения "гуманитарных последствий" выхода России из Черноморского зернового соглашения. Об этом сообщает The Guardian.

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Как заявило представительство Великобритании при ООН, на завтра назначено внеплановое заседание Совета Безопасности, на котором будут обсуждаться "гуманитарные последствия" выхода России из зернового соглашения.

Великобритания сейчас является страной-председателем Совета Безопасности ООН и имеет полномочия созывать его внеплановые заседания.  

В официальный график мероприятий ООН это заседание на момент публикации новости еще не внесено.  

Россия 17 июля официально заявила о выходе из зерновой сделки. В интерпретации российского МИДа это будет означать "отсутствие гарантий безопасности судоходства и сворачивания гуманитарного коридора в северо-западной части Черного моря".

Читайте также: Россия обстреливает порты Одессы: что могут сделать Запад и Эрдоган для зернового коридора

Сергей Бережной
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