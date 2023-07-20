Выход РФ из зернового соглашения: ООН собирает Совбез из-за "гуманитарных последствий"

Совет безопасности ООН соберется 21 июля для обсуждения "гуманитарных последствий" выхода России из Черноморского зернового соглашения. Об этом сообщает The Guardian.

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Как заявило представительство Великобритании при ООН, на завтра назначено внеплановое заседание Совета Безопасности, на котором будут обсуждаться "гуманитарные последствия" выхода России из зернового соглашения.

Великобритания сейчас является страной-председателем Совета Безопасности ООН и имеет полномочия созывать его внеплановые заседания.

В официальный график мероприятий ООН это заседание на момент публикации новости еще не внесено.

Россия 17 июля официально заявила о выходе из зерновой сделки. В интерпретации российского МИДа это будет означать "отсутствие гарантий безопасности судоходства и сворачивания гуманитарного коридора в северо-западной части Черного моря".

После заявления РФ мировые цены на пшеницу отреагировали мгновенным ростом почти на 7%.

20 июля Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что целенаправленные обстрелы Россией портовой инфраструктуры в Одессе приведут к масштабному продовольственному кризису в мире.

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