Винищувач армії КНР вистрілив сигнальними ракетами по гелікоптеру ВМС Канади – CNN

Китайський винищувач випустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади над міжнародними водами Південно-Китайського моря. Про це повідомляє CNN.

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У Канаді назвали запуск китайським винищувачем сигнальних ракет по військовому гелікоптеру Sikorsky Cyclone "безрозсудним" і заявили, що це могло призвести до аварії, оскільки "ракети могли потрапити в лопаті опорного гвинта або двигуни".

Обстріляний гелікоптер базується на фрегаті Ottawa і це вже другий випадок небезпечного зближення для авіаекіпажів цього корабля з китайськими винищувачами J-11. Попередній був 29 жовтня, коли винищувачі КНР пройшли на відстань близько 30 метрів від гелікоптера, повідомили військові.

Пілот атакованого гелікоптера повідомив CNN, що раніше у нього був досвід уникнення небезпечної поведінки китайських винищувачів, які почали звужувати кола навколо його машини, створюючи турбулентність, і йому довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту.

26 травня 2023 року винищувач ВПС Китаю Shenyang J-16 "занадто агресивно" перехопив і змусив скоригувати курс літак-розвідник ВПС США.

27 жовтня повідомлялося, що китайський винищувач "провів небезпечне перехоплення" літака B-52 ВПС США у міжнародному повітряному просторі над Південно-Китайським морем.

Китай стверджує, що переважна частина Південно-Китайського моря – їхня суверенна територія (претензії відхилені міжнародним судом у Гаазі, але Пекін відмовився визнавати це рішення), і активно мілітаризує район, зокрема, намиваючи штучні острови для військових баз. Цьому опираються США, Японія, Філіппіни й інші сусіди в регіоні.

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