Истребитель армии КНР выстрелил сигнальными ракетами по вертолету ВМС Канады – CNN

Китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты перед вертолетом ВМС Канады над международными водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщает CNN.

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В Канаде назвали запуск китайским истребителем сигнальных ракет по военному вертолету Sikorsky Cyclone "безрассудным" и заявили, что это могло привести к аварии, так как "ракеты могли попасть в лопасти несущего винта или в двигатели".

Обстрелянный вертолет базируется на фрегате Ottawa, и это уже второй случай опасного сближения для авиаэкипажей этого корабля с китайскими истребителями J-11. Предыдущий имел место 29 октября, когда истребители КНР прошли на расстояние около 30 метров от вертолета, сообщили военные.

Пилот атакованного вертолета сообщил CNN, что ранее у него был опыт ухода от опасного поведения китайских истребителей, которые начали сужать круги вокруг его машины, создавая турбулентность, и ему пришлось уводить вертолет на сверхмалую высоту.

26 мая 2023 года истребитель ВВС Китая Shenyang J-16 "излишне агрессивно" перехватил и вынудил скорректировать курс самолет-разведчик ВВС США.

27 октября сообщалось, что китайский истребитель "провел небезопасный перехват" самолета B-52 ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

Китай утверждает, что подавляющая часть Южно-Китайского моря – их суверенная территория (претензии отклонены международным судом в Гааге, но Пекин отказался признавать это решение), и активно милитаризует район, в том числе намывая искусственные острова для военных баз. Этому противятся США, Япония, Филиппины и другие соседи по региону.

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