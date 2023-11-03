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Истребитель армии КНР выстрелил сигнальными ракетами по вертолету ВМС Канады – CNN

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 11:28
Истребитель армии КНР выстрелил сигнальными ракетами по вертолету ВМС Канады – CNN - Фото
Канадский вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone (Фото - скриншот из видео)

Китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты перед вертолетом ВМС Канады над международными водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщает CNN.

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В Канаде назвали запуск китайским истребителем сигнальных ракет по военному вертолету Sikorsky Cyclone "безрассудным" и заявили, что это могло привести к аварии, так как "ракеты могли попасть в лопасти несущего винта или в двигатели".

Обстрелянный вертолет базируется на фрегате Ottawa, и это уже второй случай опасного сближения для авиаэкипажей этого корабля с китайскими истребителями J-11. Предыдущий имел место 29 октября, когда истребители КНР прошли на расстояние около 30 метров от вертолета, сообщили военные.

Пилот атакованного вертолета сообщил CNN, что ранее у него был опыт ухода от опасного поведения китайских истребителей, которые начали сужать круги вокруг его машины, создавая турбулентность, и ему пришлось уводить вертолет на сверхмалую высоту. 

  • Китай утверждает, что подавляющая часть Южно-Китайского моря – их суверенная территория (претензии отклонены международным судом в Гааге, но Пекин отказался признавать это решение), и активно милитаризует район, в том числе намывая искусственные острова для военных баз. Этому противятся США, Япония, Филиппины и другие соседи по региону.
Сергей Бережной
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КитайвертолетканадаперехватистребительЮжно-Китайское мореJ-11

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