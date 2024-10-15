Євросоюз розробив план для протидії нелегальній міграції. RMF FM дізналося деталі

Зокрема, з’являться нові правила, які регулюватимуть довгострокове перебування в ЄС біженців з України

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий план для боротьби з нелегальною міграцією. Про це повідомило польське видання RMF FM, журналістка якого ознайомилася з листом фон дер Ляєн до лідерів країн Європейського Союзу.

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За інформацією видання, план містить 10 пунктів. У ньому президентка Єврокомісії заявила, що необхідно розглянути можливість організації центрів за межами ЄС для мігрантів, які не мають права на притулок.

У матеріалі йдеться, що це перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща. Італія вже організовує такі центри в Албанії.

Фон дер Ляєн також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок, до країн походження. Вона вказала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є розв'язання проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це включає, наприклад, угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику.

Також з’являться нові правила, які регулюватимуть довгострокове перебування біженців з України. Однак деталей щодо цього нововведення наразі немає.

Міграція стане однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі, який стартує 17 жовтня.