Евросоюз разработал план по противодействию нелегальной миграции. RMF FM узнало детали

В частности, появятся новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание в ЕС беженцев из Украины

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый план для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщило польское издание RMF FM, журналистка которого ознакомилась с письмом фон дер Ляйен к лидерам стран Европейского Союза.

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По информации издания, план содержит 10 пунктов. В нем президент Еврокомиссии заявила, что необходимо рассмотреть возможность организации центров за пределами ЕС для мигрантов, не имеющих права на убежище.

В материале говорится, что это первый случай, когда Еврокомиссия приветствовала предложение, поддержанное, в частности, Польшей. Италия уже организует подобные центры в Албании.

Фон дер Ляйен также объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов, не имеющих права на убежище, в страны происхождения. Она указала, что одной из первых задач комиссара по внутренним делам и миграции является решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это включает, например, соглашения с авиакомпаниями, летающими в Минск, и более строгую визовую политику.

Также появятся новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание беженцев из Украины. Однако деталей по этому нововведению пока нет.

Миграция станет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который стартует 17 октября.