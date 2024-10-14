Politico: Еврокомиссия предостерегла Польшу от одностороннего отказа предоставлять убежище

Флаг Польши (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

В Европейской комиссии предостерегают Польшу от изменений в миграционной политике, так как отказы в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

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По словам собеседника, члены блока имеют международные обязательства и обязательства Европейского Союза, включая обязательства дать доступ к процедуре предоставления убежища.

"Нам нужно работать над европейским решением – решением, которое будет устойчиво противостоять гибридным атакам российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, не уступая нашим ценностям", – сказал спикер.

По его словам, кризис, из-за которого только в этом году по крайней мере 26 000 человек с Ближнего Востока и Африки переехали в Польшу, показывает, что "мы не можем позволить России и Беларуси использовать против нас собственные ценности, включая право на убежище, и подрывать наши демократии".

В материале Politico говорится, что пока неясно, на каких участках польской границы будет применяться анонсированное Варшавой ограничение или как оно будет соответствовать международному гуманитарному праву.

В субботу, 12 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует RMF24, заявил о разработке новой многолетней миграционной стратегии, детали которой должны обнародовать на заседании правительства 15 октября. Миграционная стратегия уже подготовлена в письменной форме, и одним из ее элементов станет временная территориальная приостановка права на убежище, сказал он.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на белорусской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию.

5 июля Reuters писало, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании границы с Беларусью.