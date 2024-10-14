Politico: Єврокомісія застерегла Польщу від односторонньої відмови у наданні притулку
Прапор Польщі (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

У Європейській комісії застерігають Польщу від змін у міграційній політиці, адже відмови у наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни у сфері прав людини. Про це повідомило видання Politico із посиланням на неназваного представника Єврокомісії.

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За словами співрозмовника, члени блоку мають міжнародні зобов’язання та зобов’язання Європейського Союзу, зокрема зобов'язання надати доступ до процедури надання притулку.

"Нам потрібно працювати над європейським рішенням – рішенням, яке стійко протистоятиме гібридним атакам російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, не поступаючись нашим цінностям", – сказав речник.

За його словами, криза, через яку лише цього року принаймні 26 000 людей з Близького Сходу та Африки переїхали до Польщі, показує, що "ми не можемо дозволити Росії та Білорусі використовувати проти нас власні цінності, зокрема право на притулок, і підривати наші демократії".

У матеріалі Politico йдеться, що поки незрозуміло, на яких ділянках польського кордону застосовуватимуть анонсоване Варшавою обмеження чи як воно відповідатиме міжнародному гуманітарному праву.

У суботу, 12 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує RMF24, заявив про розробку нової багаторічної міграційної стратегії, деталі якої мають оприлюднити на засіданні уряду 15 жовтня. Міграційна стратегія вже підготовлена в письмовій формі, і одним із її елементів стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок, сказав він.

  • 28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.
  • 6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.
  • 22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.
  • 24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.
  • 5 липня Reuters писало, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю.
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