Politico: Єврокомісія застерегла Польщу від односторонньої відмови у наданні притулку

Прапор Польщі (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

У Європейській комісії застерігають Польщу від змін у міграційній політиці, адже відмови у наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни у сфері прав людини. Про це повідомило видання Politico із посиланням на неназваного представника Єврокомісії.

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За словами співрозмовника, члени блоку мають міжнародні зобов’язання та зобов’язання Європейського Союзу, зокрема зобов'язання надати доступ до процедури надання притулку.

"Нам потрібно працювати над європейським рішенням – рішенням, яке стійко протистоятиме гібридним атакам російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, не поступаючись нашим цінностям", – сказав речник.

За його словами, криза, через яку лише цього року принаймні 26 000 людей з Близького Сходу та Африки переїхали до Польщі, показує, що "ми не можемо дозволити Росії та Білорусі використовувати проти нас власні цінності, зокрема право на притулок, і підривати наші демократії".

У матеріалі Politico йдеться, що поки незрозуміло, на яких ділянках польського кордону застосовуватимуть анонсоване Варшавою обмеження чи як воно відповідатиме міжнародному гуманітарному праву.

У суботу, 12 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує RMF24, заявив про розробку нової багаторічної міграційної стратегії, деталі якої мають оприлюднити на засіданні уряду 15 жовтня. Міграційна стратегія вже підготовлена в письмовій формі, і одним із її елементів стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок, сказав він.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

5 липня Reuters писало, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю.