Західноафриканський блок ЕКОВАС готовий провести військову операцію в Нігері – Reuters

Західноафриканський блок ЕКОВАС ухвалив рішення активувати резервні сили для можливого використання проти хунти, яка прийшла до влади в Нігері. Про це повідомляє Reuters.

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Учасники ЕКОВАС (Економічної спільноти західноафриканських держав) наголосили, що хочуть мирного відновлення демократії в Нігері, але для досягнення цієї мети розглядалися всі варіанти, включно зі застосуванням сили.

Як зазначається, загроза вторгнення, хоч і не конкретна, викликає напруженість усередині та навколо Нігеру, виробника урану, який до перевороту був важливим союзником Заходу у боротьбі проти ісламістських повстанців, які спустошують регіон Сахеля.

Хунта, яка захопила владу в Нігері 26 липня, порушила крайній термін відставки, встановлений ЕКОВАС 6 серпня, натомість закривши повітряний простір країни та пообіцявши захищатися від будь-якого іноземного нападу.

Після саміту глав країн-учасниць ЕКОВАС у столиці Нігерії Абудже блок зобов'язався запровадити санкції, заборонити поїздки та заморозити активи тих, хто перешкоджає поверненню до влади демократично обраного президента Нігеру Мохамеда Базума.

"Всі варіанти розглядалися, включно зі застосуванням сили як крайній захід, – заявив президент Нігерії Бола Тінубу, голова ЕКОВАС. – Я сподіваюся, що завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо домогтися мирного врегулювання як дорожньої карти для відновлення стабільності та демократії в Нігері. Ще не все втрачено".

В офіційній заяві саміту ЕКОВАС міститься прохання до міністрів оборони країн блоку про розгортання резервних сил ЕКОВАС з усіма їхніми елементами.

У заяві не уточнюється, як фінансуватимуться війська, які країни братимуть участь чи скільки військ та яку техніку вони можуть надати.

Наголошується, ЕКОВАС прагнув створити образ рішучості та єдності, але блок розколотий: держави-члени, відсторонені від участі – Малі та Буркіна-Фасо, де також у влади військові уряди, присягаються захищати нігерську хунту.

27 липня 2023 року повідомлялося, що охорона президента Нігеру заблокувала президентський палац, де утримує всередині демократично обраного главу держави Мохамеда Базума.

Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.

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