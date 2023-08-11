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Западноафриканский блок ЭКОВАС готов провести военную операцию в Нигере – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 07:47
Западноафриканский блок ЭКОВАС готов провести военную операцию в Нигере – Reuters - Фото
Бола Тинубу (Фото: EPA)

Западноафриканский блок ЭКОВАС принял решение активировать резервные силы для возможного использования против хунты, пришедшей к власти в Нигере. Об этом сообщает Reuters.

Участники ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) подчеркнули, что хотят мирного восстановления демократии в Нигере, но для достижения этой цели рассматривались все варианты, включая применение силы.

Как отмечается, угроза вторжения, хотя и не конкретная, вызывает напряженность внутри и вокруг Нигера, производителя урана, который до переворота был важным союзником Запада в борьбе против исламистских повстанцев, опустошающих регион Сахеля.

Хунта, захватившая власть в Нигере 26 июля, нарушила крайний срок отставки, установленный ЭКОВАС 6 августа, вместо этого закрыв воздушное пространство страны и пообещав защищаться от любого иностранного нападения.

После саммита глав стран-участниц ЭКОВАС в столице Нигерии Абудже блок обязался ввести санкции, запретить поездки и заморозить активы тех, кто препятствует возвращению к власти демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума.

"Все варианты рассматривались, включая применение силы в качестве крайней меры, – заявил президент Нигерии Бола Тинубу, председатель ЭКОВАС. – Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем добиться мирного урегулирования в качестве дорожной карты для восстановления стабильности и демократии в Нигере. Еще не все потеряно".

В официальном заявлении саммита ЭКОВАС содержится просьба к министрам обороны стран блока о развертывании резервных сил ЭКОВАС со всеми их элементами.

В заявлении не уточняется, как будут финансироваться войска, какие страны будут участвовать или сколько войск и какую технику они могут предоставить.

Подчеркивается, ЭКОВАС стремился создать образ решимости и единства, но блок расколот: государства-члены, отстраненные от участия – Мали и Буркина-Фасо, также управляемые военными правительствами, клянутся защищать нигерскую хунту.

Читайте также: Разбор | Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом

Наталья Медведева
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