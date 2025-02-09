Автомобіль, у якому перебував президент Сербії Александар Вучич, ймовірно, втратив колесо на ходу. Про це повідомило агентство Euronews Serbia й опублікувало відповідне відео.

На мітингу в Кікінді у суботу, 8 лютого, сербський президент жартома сказав, що дорогою до Мокріна у нього лопнуло колесо. Однак виявляється, що інцидент міг бути набагато серйознішим.

На записі з автомобільної камери видно, що в транспортному засобі, у якому перебував Вучич, можливо, не просто лопнула шина, а є ймовірність, що відпало ціле колесо.

Це броньований автомобіль, спеціально розроблений для перевезення посадовців, тому поки незрозуміло, як стався цей інцидент.

Журналісти пишуть, що оточення президента Сербії оперативно відреагувало і масштабної аварії вдалося уникнути, обійшлося без постраждалих, а що насправді сталося, встановить слідство.