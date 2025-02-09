Автомобиль, в котором находился президент Сербии, вероятно, потерял колесо на ходу – видео
Автомобиль, в котором находился президент Сербии Александр Вучич, вероятно, потерял колесо на ходу. Об этом сообщило агентство Euronews Serbia и опубликовало соответствующее видео.
На митинге в Кикинди в субботу, 8 февраля, сербский президент в шутку сказал, что по дороге в Мокрин у него лопнуло колесо. Однако оказывается, что инцидент мог быть более серьезным.
На записи автомобильной камеры видно, что у транспортного средства, в котором находился Вучич, возможно, не просто лопнула шина, а есть вероятность, что отпало целое колесо.
Это бронированный автомобиль, специально разработанный для перевозки чиновников, поэтому непонятно, как произошел этот инцидент.
Журналисты пишут, что окружение президента Сербии оперативно отреагировало и масштабную аварию удалось предотвратить, обошлось без пострадавших, а что на самом деле произошло, установит следствие.
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