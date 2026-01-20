Через сильний снігопад у США зіштовхнулися понад 100 автівок, багато постраждалих – відео, фото

У понеділок, 19 січня, в американському штаті Мічиган на міжштатній автомагістралі зіштовхнулися або з’їхали з дороги понад 100 автомобілів. Про це повідомляє поліція штату Мічиган.

Масова аварія сталася після 10:00 (17:00 за київським часом). Зимова буря спричинила погану видимість та ожеледицю на дорогах. Унаслідок цього на міжштатній автомагістралі 196 у західному Мічигані зіштовхнулися понад 100 автомобілів, серед них понад 30 вантажівок з напівпричепами. Деякі з них з’їхали з дороги.

Місцева влада повідомляє, що загиблих немає, але багато людей отримали травми.

Фото: ChicagoMWeather/ X

Фото: ChicagoMWeather/ X

Фото: ChicagoMWeather/ X

Фото: ChicagoMWeather/ X

Через масове скупчення автомобілів поліція штату Мічиган перекрила обидва напрямки автомагістралі на південний захід від міста Гранд-Рапідс, щоб вивезти застряглі автівки й розчистити уламки. Над ліквідацією наслідків аварії працюють евакуаційні служби.

Масштабна аварія є наслідком потужного циклону, що накрив значну частину країни. Через аномальні морози й затяжні хуртовини метеорологічна служба видала попередження про небезпеку для низки штатів – від півночі Міннесоти до Нью-Йорка, охопивши Вісконсин, Індіану, Огайо та Пенсільванію.