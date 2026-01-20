Из-за сильного снегопада в США столкнулись более 100 автомобилей, много пострадавших – видео, фото

В понедельник, 19 января, в американском штате Мичиган на межштатной автомагистрали столкнулись или съехали с дороги более 100 автомобилей. Об этом сообщает полиция штата Мичиган.

Массовая авария произошла после 10:00 (17:00 по киевскому времени). Зимняя буря вызвала плохую видимость и гололед на дорогах. В результате на межштатной автомагистрали 196 в западном Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, включая более 30 грузовиков с полуприцепами. Некоторые из них съехали с дороги.

Местные власти сообщают, что погибших нет, но многие люди получили травмы.

Фото: ChicagoMWeather/ X

Фото: ChicagoMWeather/ X

Фото: ChicagoMWeather/ X

Фото: ChicagoMWeather/ X

Из-за массового скопления автомобилей полиция штата Мичиган перекрыла оба направления автомагистрали к юго-западу от города Гранд-Рапидс, чтобы вывезти застрявшие машины и расчистить обломки. Над ликвидацией последствий аварии работают эвакуационные службы.

Масштабная авария является следствием мощного циклона, накрывшего значительную часть страны. Из-за аномальных морозов и затяжных метелей метеорологическая служба выдала предупреждение об опасности для ряда штатов – от севера Миннесоты до Нью-Йорка, охватив Висконсин, Индиану, Огайо и Пенсильванию.