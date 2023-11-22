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На кордоні США та Канади вибухнула машина, ФБР каже про спробу теракту: є загиблі – відео видео

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22.11.2023, 21:48
Відео: breaking911. com
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На мосту через Ніагарський водоспад, що на кордоні між США та Канадою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними Федерального бюро розслідувань, там вибухнув автомобіль, справу кваліфікують як "спроба теракту", передають американські медіа, зокрема CNN та Fox News.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хочул написала у соцмережі Х (Twitter), що її проінформували про інцидент.

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Державні органи на місці й готові надати допомогу", – йдеться у повідомленні.

У коментарях під дописом Хочул з'явилися коментарі американців, які заявили про те, що на мосту "рознесло" машину. CNN пише, що автівка заїхала з американського міста Буффало. Прикордонний перехід закрито.

Згодом офіс ФБР у Баффало підтвердив, що розслідує вибух автомобіля на The Rainbow Bridge.

"ФБР координує це розслідування з нашими місцевими, державними та федеральними партнерами з правоохоронних органів. Оскільки ситуація дуже змінна, це все, що ми можемо сказати наразі", – написали у пресслужбі.

Кореспонденти Fox News заявили, що внаслідок вибуху загинули двоє цивільних, один прикордонник поранений. Вибух кваліфіковано як "спроба теракту".

  • 27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією. 17 жовтня правоохоронці ліквідували терориста, який ввечері 16 жовтня застрелив двох чоловіків та поранив жінку у Брюсселі неподалік від стадіону імені Короля Бодуена, де відбувався футбольний матч Бельгія – Швеція. 

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Мілана Головань
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