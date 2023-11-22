На мосту через Ниагарский водопад на границе между США и Канадой раздался мощный взрыв. По предварительным данным Федерального бюро расследований, там взорвался автомобиль, дело квалифицируют как "попытка теракта", передают американские медиа, в том числе CNN и Fox News.

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Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул написала в соцсети Х (Twitter), что ее проинформировали об инциденте.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Государственные органы на месте и готовы оказать помощь", – говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением Хочул появились комментарии американцев, заявивших о том, что на мосту "разнесло" машину. CNN пишет, что автомобиль заехал из американского города Буффало. Пограничный переход закрыт.

Впоследствии офис ФБР в Баффало подтвердил, что расследует взрыв автомобиля на The Rainbow Bridge.

"ФБР координирует это расследование с нашими местными, государственными и федеральными партнерами из правоохранительных органов. Поскольку ситуация очень переменная, это все, что мы можем сказать сейчас", – написали в пресс-службе.

Корреспонденты Fox News заявили, что в результате взрыва погибли двое гражданских, один пограничник ранен. Взрыв квалифицирован как попытка теракта.

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