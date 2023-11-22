UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На границе США и Канады взорвалась машина, ФБР говорит о попытке теракта: есть погибшие видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 21:48
Видео: breaking911. com
Удар HIMARS вдребезги разбил командно-штабную машину россиян на Донбассе – видео ССО
Удар HIMARS вдребезги разбил командно-штабную машину россиян на Донбассе – видео ССО
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

На мосту через Ниагарский водопад на границе между США и Канадой раздался мощный взрыв. По предварительным данным Федерального бюро расследований, там взорвался автомобиль, дело квалифицируют как "попытка теракта", передают американские медиа, в том числе CNN и Fox News.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул написала в соцсети Х (Twitter), что ее проинформировали об инциденте.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Государственные органы на месте и готовы оказать помощь", – говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением Хочул появились комментарии американцев, заявивших о том, что на мосту "разнесло" машину. CNN пишет, что автомобиль заехал из американского города Буффало. Пограничный переход закрыт.

Впоследствии офис ФБР в Баффало подтвердил, что расследует взрыв автомобиля на The Rainbow Bridge.

"ФБР координирует это расследование с нашими местными, государственными и федеральными партнерами из правоохранительных органов. Поскольку ситуация очень переменная, это все, что мы можем сказать сейчас", – написали в пресс-службе.

Корреспонденты Fox News заявили, что в результате взрыва погибли двое гражданских, один пограничник ранен. Взрыв квалифицирован как попытка теракта.

  • 27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.
  • 17 октября правоохранители ликвидировали террориста, который вечером 16 октября застрелил двух мужчин и ранил женщину в Брюсселе неподалеку от стадиона имени Короля Бодуэна, где проходил футбольный матч Бельгия – Швеция.

Читайте также: Американцы распространили в TikTok письмо бен Ладена. Говорят, это "открыло им глаза на правду" – WP

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАавтотерактканадамашина

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 