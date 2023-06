Виявлено уламки батискафа "Титан", який вибухнув під час занурення до "Титаніка", а також, можливо, людські останки. Про це повідомляє CBS News. Є відео розвантаження великих фрагментів "Титану".

Уламки субмарини, серед яких посадкова рама та задня частина, прибули до Сент-Джонса, Ньюфаундленду 28 червня, йдеться у заяві Берегової охорони США.

Повідомляється, що можливі людські останки, витягнуті з уламків підводного човна, проаналізують американські медики.

Берегова охорона заявила, що фрагменти "Титану", витягнуті з дна моря, будуть доставлені до США для розслідування вибуху.

Pieces of debris from the doomed sub that carried five people to the wreckage of the Titanic have been pulled from the ocean and returned to land. https://t.co/0apdiUQIk4 pic.twitter.com/yBZHUXn7jA