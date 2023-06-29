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Виявлено уламки батискафа "Титан", усередині, можливо, останки пасажирів – відео видео

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29.06.2023, 07:27
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Виявлено уламки батискафа "Титан", який вибухнув під час занурення до "Титаніка", а також, можливо, людські останки. Про це повідомляє CBS News. Є відео розвантаження великих фрагментів "Титану".

Уламки субмарини, серед яких посадкова рама та задня частина, прибули до Сент-Джонса, Ньюфаундленду 28 червня, йдеться у заяві Берегової охорони США.

Повідомляється, що можливі людські останки, витягнуті з уламків підводного човна, проаналізують американські медики.

Берегова охорона заявила, що фрагменти "Титану", витягнуті з дна моря, будуть доставлені до США для розслідування вибуху.

ДОВІДКА. 18 червня 2023 року батискаф "Титан" о 09:00 за місцевим часом почав занурення до затонулого "Титаніка" і майже через дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарата на поверхню океану, запланований на 18:10 за Києвом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США та Канади розпочали спільні пошуки зниклого "Титану", які закінчено ввечері 22 червня. За підсумками рятувальних операцій було заявлено, що батискаф та його екіпаж, найімовірніше, загинули, включно з власником компанії OceanGate Стоктоном Рашем.
  • За даними ВМС США, акустична система для виявлення ворожих підводних човнів зафіксувала підводний вибух за кілька годин після занурення батискафа "Титан".
  • 22 червня компанія OceanGate заявила, що, за її даними, п'ятеро людей, які перебували на борту батискафа "Титан", загинули.
Наталія Медведєва
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