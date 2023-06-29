Обнаружены обломки батискафа "Титан", который взорвался во время погружения к "Титанику", а также, возможно, человеческие останки. Об этом сообщает CBS News. Есть видео разгрузки крупных фрагментов "Титана".

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Обломки субмарины, среди которых посадочная рама и задняя часть, прибыли в Сент-Джонс, Ньюфаундленд 28 июня, говорится в заявлении Береговой охраны США.

Сообщается, что предполагаемые человеческие останки, извлеченные из обломков подлодки, проанализируют американские медики.

Береговая охрана заявила, что фрагменты "Титана", извлеченные со дна моря, будут доставлены в США для расследования взрыва.

Pieces of debris from the doomed sub that carried five people to the wreckage of the Titanic have been pulled from the ocean and returned to land. https://t.co/0apdiUQIk4 pic.twitter.com/yBZHUXn7jA — CBS News (@CBSNews) June 28, 2023

СПРАВКА. 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По итогам спасательных операций было заявлено, что батискаф и его экипаж, вероятнее всего, погибли, включая владельца компании OceanGate Стоктона Раша.

По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан".

22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту батискафа "Титан", погибли.

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