UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обнаружены обломки батискафа "Титан", внутри, возможно, останки пассажиров – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 07:27
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

Обнаружены обломки батискафа "Титан", который взорвался во время погружения к "Титанику", а также, возможно, человеческие останки. Об этом сообщает CBS News. Есть видео разгрузки крупных фрагментов "Титана".

Обломки субмарины, среди которых посадочная рама и задняя часть, прибыли в Сент-Джонс, Ньюфаундленд 28 июня, говорится в заявлении Береговой охраны США.

Сообщается, что предполагаемые человеческие останки, извлеченные из обломков подлодки, проанализируют американские медики.

Береговая охрана заявила, что фрагменты "Титана", извлеченные со дна моря, будут доставлены в США для расследования взрыва.

СПРАВКА. 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По итогам спасательных операций было заявлено, что батискаф и его экипаж, вероятнее всего, погибли, включая владельца компании OceanGate Стоктона Раша.

  • По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан".
  • 22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту батискафа "Титан", погибли.
Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
титанбатискафOceanGate
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 