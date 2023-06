Обнаружены обломки батискафа "Титан", который взорвался во время погружения к "Титанику", а также, возможно, человеческие останки. Об этом сообщает CBS News. Есть видео разгрузки крупных фрагментов "Титана".

Обломки субмарины, среди которых посадочная рама и задняя часть, прибыли в Сент-Джонс, Ньюфаундленд 28 июня, говорится в заявлении Береговой охраны США.

Сообщается, что предполагаемые человеческие останки, извлеченные из обломков подлодки, проанализируют американские медики.

Береговая охрана заявила, что фрагменты "Титана", извлеченные со дна моря, будут доставлены в США для расследования взрыва.

Pieces of debris from the doomed sub that carried five people to the wreckage of the Titanic have been pulled from the ocean and returned to land. https://t.co/0apdiUQIk4 pic.twitter.com/yBZHUXn7jA