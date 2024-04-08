8 квітня можна спостерігати повне сонячне затемнення. Воно накрило Північну Америку, там на якийсь час настане суцільна темрява, в якій добре будуть видні зірки. Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) запустила трансляцію затемнення на своєму YouTube-каналі.

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NASA повідомила, що затемнення буде видно на території Північної Америки. За природним явищем можна спостерігати у Мексиці, США та Канаді.

Попри те, що в Україні сонячне затемнення видно не буде, явище все одно можна побачити за допомогою онлайн-трансляції, яка розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як повідомив портал ITC Community, фаза часткового затемнення розпочалася о 19:27 за київським часом, тоді явище можна було спостерігати з території Гаваїв.

Фаза повного затемнення стартувала о 19:51. О 21:27 Місяць повністю закрив Сонце. Фаза повного сонячного затемнення завершилась о 22:46, а часткового – завершиться о 23:48.

14 жовтня 2023 року у небі над деякими регіонами США, Центральною та Південною Америкою можна було побачити незвичайне кільцеподібне сонячне затемнення.

18 жовтня супутник DSCOVR показав з космосу, як виглядала Земля під час сонячного затемнення.

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