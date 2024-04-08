8 апреля можно наблюдать полное солнечное затмение. Оно накрыло Северную Америку, там на время наступит сплошная тьма, в которой хорошо будут видны звезды. Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) запустила трансляцию затмения на своем YouTube-канале.

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NASA сообщила, что затмение будет видно на территории Северной Америки. За природным явлением можно наблюдать в Мексике, США и Канаде.

Несмотря на то, что в Украине солнечное затмение не будет видно, явление все равно можно увидеть с помощью онлайн-трансляции, которая началась в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщил портал ITC Community, фаза частичного затемнения началась в 19:27 по киевскому времени, тогда явление можно было наблюдать с территории Гавайев.

Фаза полного затмения стартовала в 19:51. В 21:27 Луна полностью закрыла Солнце. Фаза полного солнечного затмения завершилась в 22:46, а частичного – завершится в 23:48.

14 октября 2023 года в небе над некоторыми регионами США, Центральной и Южной Америкой можно было увидеть необычное кольцеобразное солнечное затмение.

18 октября спутник DSCOVR показал из космоса, как выглядела Земля во время солнечного затмения.

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