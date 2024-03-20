Росія майже добудувала військовий порт на окупованій території Грузії в абхазькому місті Очамчира, передає телеканал Pirveli.

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За даними журналістів, порт зможе приймати військові кораблі, будівельні роботи там тривають безперервно.

На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, імовірно, житимуть російські окупанти.

Щодо своєчасного завершення будівництва порту Росія заявила кілька десятиліть тому. Мета Москви – якомога швидше поставити російські військові кораблі в порт, пишуть кореспонденти.

"З 2023 року сепаратистський режим почне активно заявляти про те, що у 2024 році, тобто вже в цьому, має бути відкритий і введений в експлуатацію порт в Очамчирі, але вже як військовий порт, який прийматиме російські військові кораблі. Росіяни працюють, по всьому периметру рухається будівельна техніка, іде досить активний процес підготовки цього порту", – заявив лідер антиокупаційного руху у Грузії Давид Кацарава.

На його думку, Росія намагатиметься втягнути Грузію у війну, тому "не варто дивуватися, що українські морські безпілотники чи ракети досягнуть російських кораблів у порту в Очамчирі".

ДОВІДКА На території Грузії з 1990-х існують два незаконні псевдодержавні утворення – так звані Абхазія та Південна Осетія. Їх визнає та підтримує РФ. У липні 2023 року незаконний парламент Абхазії вирішив передати Росії аеропорт у Сухумі. У грудні псевдореспубліка вирішила передати Росії комплекс державних дач у Бічвінті на узбережжі Чорного моря в користування на 49 років. Того ж місяця, після успішних українських ударів по Чорноморському флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, в Очамчирському районі незаконної Абхазії російські загарбники почали будувати базу Військово-морських сил. На території Грузії з 1990-х існують два незаконні псевдодержавні утворення – так звані Абхазія та Південна Осетія. Їх визнає та підтримує РФ. У липні 2023 року незаконний парламент Абхазії вирішив передати Росії аеропорт у Сухумі. У грудні псевдореспубліка вирішила передати Росії комплекс державних дач у Бічвінті на узбережжі Чорного моря в користування на 49 років. Того ж місяця, після успішних українських ударів по Чорноморському флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, в Очамчирському районі незаконної Абхазії російські загарбники почали будувати базу Військово-морських сил.

У лютому 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги України над Росією, хоча проігнорувала заклики до спільної боротьби з РФ, а зараз "знущається" над українськими громадянами – зокрема, над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

23 березня одна з лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України над РФ може сприяти поверненню тимчасово окупованих Москвою Абхазії та Південної Осетії під контроль Тбілісі.

11 січня 2024 року командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі у незаконній Абхазії.

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