Россия достраивает военный порт на оккупированной части Грузии – видео с дрона
Россия почти достроила военный порт на оккупированной территории Грузии в абхазском городе Очамчира, передает телеканал Pirveli.
По данным журналистов, порт сможет принимать военные корабли, строительные работы там продолжаются непрерывно.
На опубликованных кадрах видны несколько сооружений, в которых, вероятно, будут жить российские оккупанты.
О своевременном завершении строительства порта Россия заявила несколько десятилетий назад. Цель Москвы – поскорее поставить российские военные корабли в порт, пишут корреспонденты.
"С 2023 года сепаратистский режим начнет активно заявлять о том, что в 2024 году, то есть уже в этом, должен быть открыт и введен в эксплуатацию порт в Очамчире, но уже как военный порт, который будет принимать российские военные корабли. Россияне работают, по всему периметру движется строительная техника, идет достаточно активный процесс подготовки этого порта", – заявил лидер антиоккупационного движения в Грузии Давид Кацарава.
По его мнению, Россия постарается втянуть Грузию в войну, поэтому "не стоит удивляться, что украинские морские беспилотники или ракеты достигнут российских кораблей в порту в Очамчире".
- В феврале 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Грузия хочет присоединиться к предстоящей победе Украины над Россией, хотя проигнорировала призывы к совместной борьбе с РФ, а сейчас "издевается" над украинскими гражданами – в частности, над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.
- 23 марта одна из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси.
- 11 января 2024 года командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в незаконной Абхазии.
Читайте также: Россия начала новую гибридную войну против Грузии – Зурабишвили