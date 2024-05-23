Під час одного з нещодавніх виходів в океан човен українських полярників оточили горбаті кити та косатки. Відео "неймовірної зустрічі" опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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Одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів – разом плавало вісім дорослих тварин, виглядали з води, ляскали плавцями й виявляли інші форми комунікації, пояснив біолог Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Натомість між горбатими китами плавала зграя косаток – до семи особин, що швидко рухалися між повільнішими "горбанями", також виглядали з води й навіть стрибали. Їх зустріти біля антарктичних берегів – велика удача, акцентують у центрі.

"Це були косатки типу В1, які живляться переважно ластоногими. Ймовірно, вони шукали, чи немає поруч із групою горбанів морських котиків, які зараз активно переміщуються і можуть плисти поруч із китами, неначе ховаючись серед них", – пояснив Давиденко.

Науковці зазначили, що морські котики – не типова здобич цих косаток, а харчуються вони здебільшого тюленями Ведделла, рідше - тюленями-крилеїдами чи морськими леопардами.

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Косатки, помітивши човен із полярниками, поцікавилися ним, почали плавати поруч й вивчати його – проте зрештою зрозуміли, що "це не тюлень і їсти його не варто", й вирушили у своїх справах, іронізують в Антарктичному центрі.

Натомість під час зустрічі вченим вдалося зробити фото та відео китоподібних – завдяки їм можна буде здійснити ідентифікацію тварин. Це один із напрямків програми досліджень морських ссавців на українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

Після цього інформацію внесуть до міжнародної бази даних – це дозволить більше дізнатися про міграції та стан популяцій китоподібних, а особливо цінними є реєстрації косаток під час пізньої осені (зараз в Антарктиці саме вона) та зими, тому що більшість досліджень у цьому регіоні виконується в теплий період року, пояснюють науковці.

А минулого року під час однієї зустрічі з косатками українським біологам вдалося вперше в історії антарктичних досліджень країни відібрати невеликі прижиттєві зразки шкіри та жиру цих тварин, нагадує центр.

У лютому біля антарктичної станції українських полярників "Академік Вернадський", на острові Галіндез, з’явилися пташенята південнополярних поморників.

У квітні на острові Галіндез українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів.

Українські вчені з полярної станції "Академік Вернадський" на криголамі "Ноосфера" провели геологічні дослідження, які допоможуть дізнатися, як змінювався клімат на планеті протягом останніх 20 000 років і чого від нього очікувати у найближчому майбутньому.

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