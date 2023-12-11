Криголам "Ноосфера" прибув до української станції за рекордні три доби – фото

Третій сезон флагмана українського науково-дослідного флоту криголама "Ноосфера". У понеділок він дійшов до антарктичної станції "Академік Вернадський"

Фото: Facebook

Національний антарктичний науковий центр проінформував, що український науково-дослідний криголам "Ноосфера" вночі 11 грудня дійшов до антарктичної станції "Академік Вернадський" дещо раніше запланованого терміну.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У науковому центрі зазначили, що завдяки роботі польської й української команд і гарній погоді розвантаження на польській станції "Арцтовський" судно пройшло за рекордні три доби.

Фото: Facebook

Однак, за даними дослідників, іти з Кінг Джорджа до Галіндезу, островів, де розташовані польська й українська бази, довелося повільно.

"Такої кількості різноманітних айсбергів наші моряки ще не бачили, і всі їх треба було майстерно оминати", – наголосили вони.

Фото: Facebook

На час прибуття судна до "Вернадського" з погодою пощастило, тож досить швидко вдалося переправити на берег учасників української сезонної експедиції, написали у науковому центрі.

Науковці зазначили, що через складний рельєф дна "Ноосфера" не причалює до острова, а стоїть неподалік, тому людей і вантажі до станції доставляють невеликими човнами.

"Наступний тиждень буде гарячим. Але настрій у всіх піднесений, бо так радісно через вісім місяців побачити своїх друзів і колег, ще й з купою корисних речей і смаколиків", – написали дослідники.

Фото: Facebook

За даними наукового центру, протягом найближчого часу дослідникам необхідно розвантажити судно, запустити ремонтні й інші роботи. Технічна команда сезонної експедиції продовжить модернізацію станції, розпочату ще до повномасштабної війни, а науковий загін сезону проводитиме додаткові дослідження.

Після завершення розвантаження "Ноосфера" вирушить до Чилі, щоб доправити туди польських полярників, які зараз на борту криголама.

Влітку 2021 року Україна купила у Британії науково-дослідний криголам, його назвали "Ноосферою".

Менш ніж за місяць до повномасштабного нападу Росії на Україну судно вирушило до Антарктиди.

У першому рейсі українського криголама "Ноосфера" до Антарктиди науковці відновили перервані на 20 років морські геологічні дослідження та зробили відкриття.

6 грудня криголам "Ноосфера" прибув до польської антарктичної станції.

Читайте також: Український криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон: деталі маршруту – фото