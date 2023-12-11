Ледокол "Ноосфера" прибыл на украинскую станцию за рекордные трое суток – фото

Третий сезон флагмана украинского научно-исследовательского флота ледокола "Ноосфера". Он дошел до антарктической станции "Академик Вернадский"

Фото: Facebook

Национальный антарктический научный центр проинформировал, что украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" ночью 11 декабря дошел до антарктической станции "Академик Вернадский" несколько раньше запланированного срока.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В научном центре отметили, что благодаря работе польской и украинской команд и хорошей погоде разгрузка на польской станции "Артцовский" судно прошло за рекордные трое суток.

Фото: Facebook

Однако, по данным исследователей, идти с Кинг Джорджа до Галиндеза, островов, где расположены польская и украинская базы, пришлось медленно.

"Такого количества разнообразных айсбергов наши моряки еще не видели, и все их надо было мастерски обходить", – подчеркнули они.

Фото: Facebook

На время прибытия судна к "Вернадскому" с погодой повезло, поэтому достаточно быстро удалось переправить на берег участников украинской сезонной экспедиции.

Ученые отметили, что из-за сложного рельефа дна "Ноосфера" не причаливает к острову, а стоит неподалеку, поэтому людей и грузы на станцию доставляют небольшими лодками.

"Следующая неделя будет горячей. Но настроение у всех приподнятое, потому что так радостно через восемь месяцев увидеть своих друзей и коллег, еще и с кучей полезных вещей и вкусностей", – написали исследователи.

Фото: Facebook

По данным научного центра, в ближайшее время исследователям необходимо разгрузить судно, запустить ремонтные и другие работы. Техническая команда сезонной экспедиции продолжит модернизацию станции, начатую еще до полномасштабной войны, а научный отряд сезона будет проводить дополнительные исследования.

После завершения разгрузки "Ноосфера" отправится в Чили, чтобы доставить туда польских полярников, которые сейчас на борту ледокола.

Летом 2021 года Украина купила в Британии научно-исследовательский ледокол, его назвали "Ноосферой".

Менее чем за месяц до полномасштабного нападения России на Украину судно отправилось в Антарктиду.

В первом рейсе украинского ледокола "Ноосфера" в Антарктиду ученые возобновили прерванные на 20 лет морские геологические исследования и сделали открытие.

6 декабря ледокол "Ноосфера" прибыл на польскую антарктическую станцию.

Читайте также: Украинский ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон: детали маршрута – фото